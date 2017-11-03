Haber: Semih Baykal

Bolu’da gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri, belediyeye ait su yükleme noktalarının birde şüpheli şahısların olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine su yükleme noktasını inceleyen ekipler levye ile kırdığını içerisinde bulunan paraların, kayıt cihazının ve bilgisayarın çalındığını tespit etti. Hemen çevredeki MOBES kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Aracın D-100 karayolu üzerinde Ankara İstikametine gittiğini tespit eden Polis ekipleri, Bölge Trafik Ekiplerinin Yeniçağa mevkiinde yolu kesmesiyle aracı durdu. Şüpheli araç içerisinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan 5 liraya yakın parayı, bilgisayarı ve kayıt cihazını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan H.G., E.C, Y.C., E.T., C.K. adlı 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile Adliyeye sevk edildi.