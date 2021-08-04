Su zammı komisyona sevk edildi



Haber: Aysun Beykoz

Toplantı sonunda meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmında konuşmasına izin verilmemesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında, Başkan Özcan’ın AK Parti’li üyelere çay fırlatması sonucu Meclis salonunda gerginlik yaşandı.

Bolu Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumu Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısının sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat su zammı yapılmasıyla ilgili önergeyi meclis üyelerinin oylarına sundu. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Yabancı uyruklu kişilere verilmesi önerilen su zammıyla ilgili karar, bir sonraki belediye meclisi toplantısında oylandıktan sonra kabul edilip edilmeyeceği belli olacak. "

Başkan Özcan’ın geçtiğimiz hafta Bolu'da yaşayan göçmenlerin su ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağına yönelik açıklamaları sonrası yaşanan tartışmalar belediye meclisine taşındı. Başkan Özcan’ın zam yapılmasına ilişkin önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kendisine yönelik bir haftadır devam eden iddialara meclis toplantısında cevap veren Başkan Özcan, “Bana Irkçı ve Faşist diyenlere sesleniyorum Hadi ordan! Bu Ülkenin bekasını düşünen T.C Vatandaşı Türk’ de, Kürt’te, Alevi’de, Sünni’de tıpkı benim gibi vatan sevendir. Bana ırkcı ve faşist diyenlerde vatan hainidir. Tarihe damat Ferit gibi geçeceklerdir. Bu Ülkenin bekasını düşünemeyen vatan hainlerinin dilinin, dininin, inancının, siyasi düşüncesinin, kırmızı çizgilerinin olmadığını halkımız görmüştür. Konu vatanseverlik olunca kimlerin fetöcüler ile aynı ağızdan konuştuğunu Türk milleti görmüştür. Maalesef şaptan şeker olmuyor. Cinsini sevdiğimde cinsine çekiyor.” dedi.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu. Önergeyle ilgili konuşan Özcan, “Önerge getiriyorum. Bolu’da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu’ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu’ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu’ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum’da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu’da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.

Meclis salonunda gerginlik

Başkan Özcan’ın önerisi AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin red oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Meclis toplantısının son kısmında yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammının oy çokluğuyla kabul edilmesine AK Partili Meclis üyeleri tepki gösterdi. Belediye Başkanı Özcan da AK Partili Meclis Üyelerine "Sakin olun" diyerek masasının altından çıkardığı poşet çayları fırlattı. Tanju Özcan'ın bu hareketi AK Partili Meclis Üyelerinin büyük tepkisine sebep oldu. Meclis üyeleri Tanju Özcan'a "Terbiyesiz, utanmaz, faşist diktatör" diyerek bağırdı. Salonda kısa süreli tartışma yaşanırken, Tanju Özcan tartışmalara cevap vermeyerek salondan ayrıldı.