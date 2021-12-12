Su zammına BBP’den ret

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede'de zam yapılması planlanan yeni su tarifelerine Büyük Birlik Partisi'nden onay çıkmadı. Zamlı tarifelere önce komisyonda muhalefet şerhi sunulurken, gözler 14 Aralık'ta gerçekleşecek Belediye Meclisi toplantısına çevrildi.

BBP'li Ekici, planlanan tarifeleri detaylı şekilde incelediğini, ekonominin bu mevcut durumunda yerel yönetime düşen in diğer zamların üstüne bir de su zammını eklemek değil, vatandaşın geçim mücadelesine destek olmak olduğunu belirtti.

Suyun ticari bir ürün ya da hizmet değil temel ihtiyaç olduğunu, bu nedenle su hizmetini "kâr – zarar” bakımından değerlendirmenin sosyal belediyeciliğe uygun olmayan bir yaklaşım tarzı olduğunu belirten BBP'li Ekici, su fiyatlarına zam yapılmamasından dolayı belediye bütçesinde oluşacak farkın diğer gelirlerle kapanabileceğini vurgulayarak, 2022 yılı su tarifeleri, abone bedelleri, devir ve kapatıp açma ücretinin artırılmasına karşı muhalefet şerhini sundu.

Yalçın: Zam yapılmasına karşıyız!

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BBP Gerede İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Eyüp Yalçın ‘’Gerede Belediyesi'nin su fiyatlarına ve abone bedellerine 2022 yılı itibariyle zam yapılması planlanmaktadır. Bilindiği üzere yüksek kur ve enflasyon nedeni veya bahanesiyle birçok şeye zam geldiği, halkın alım gücünün giderek azaldığı, pandemi etkisinin devam ettiği, ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerede Belediye Meclisi Büyük Birlik Partisi Grubu olarak böyle bir dönemde su fiyatlarına zam yapılmasına karşıyız.’’ şeklinde konuştu.

Gözler 14 Aralık’taki toplantıda

BBP'li Ekici'nin muhalefet şerhine karşı oy çokluğu ile kabul edilerek Belediye Meclisi'ne gönderilen yeni tarifeler 14 Aralık 2021 Salı günü saat 16.00'da başlayacak Gerede Belediye Meclisi toplantısında oylamaya sunulacak.

Belediye Başkanı dahil toplam 16 üyenin bulunduğu Gerede Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin 10, MHP ve BBP'nin ise 3'er üyesi bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 13:45