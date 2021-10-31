Suat Başkan’ın motor tutkusu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, fırsat buldukça sabah erken saatlerde kulaklığını takıp koştuğunu belirterek, “Kimi zaman işlerimizin aksadığı zamanlar oluyor. İstişare etmemiz gereken konular olabiliyor. Mesai sonrasına işlerin sarktığı zamanlar olunca geceler uzun oluyor. Dolayısıyla siyasi mesai uzun sürüyor. Zaman bulabilirsem kulaklığı takıp koşuyorum. İnsan hareket edince kendini daha zinde hissediyor. Bazen vakit bulursam badminton oynuyorum. Pandemiden kaynaklı daha yeni yeni sahaya çıktık. İlçe ziyaretlerimizi bitirdik. Onlarda yorucu geçiyor. Koşarken de yerel siyaset ve ulusal gündeme dair gündemi düşünüyorum. Çünkü her yeni güne gündem yaratan sosyal medya twitleri ile uyanıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen sorunları düşünüyoruz.” dedi.

“MOTOSİKLET AYRI BİR TUTKU”

Partideki yoğun siyasi mesaisi nedeniyle garajında bulunan tutkunu olduğu motosikletine bu yıl sadece bir kere binmeye vakit bulabildiğini söyleyen Güner, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Garajımda her zaman bir motosikletim oldu. Motosiklet ayrı bir tutku. Bolu, motosiklet kullanmak için çok uzun bir mevsime sahip değil. Yoksa bende işe motosikletimle gitmek isterim. Benim kullandığım motosiklet gündelik hayatta kullanılabilecek bir motosiklet değil. Şehirlerarası seyahat etmek için daha uygun. Bu yıl motosiklet kullanmaya zaman bulamadım. Motosiklette kendi adımıza hem güvenli sürüş hem ileri sürüşü geliştirmek için kullandığımız Mengen yolu var. Mengen ile Çaycuma arasında kalan yol. Bu yıl sadece bir kez oraya gidip gelebildim. Motosiklet hatayı affetmeyen bir hobi. Güvenli sürüş ve onun bir ilerisi olan ileri sürüş teknikleri eğitimi aldım. Motosiklet kullanımı konusunda eğitim verebilecek düzeydeyim. Motosiklet çok güzel bir hobi.

ÇOCUĞUMUN YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİM

İş yoğunluğu nedeniyle zaman zaman ailesine de zaman ayıramadığına dikkat çeken Güner, “Ben aile noktasında evcimen bir insanım. Eğer zamanım varsa evden çıkmıyorum ve ailemle zaman geçiriyorum. 2019 yerel seçimlerinde küçük oğlum bir yaşına yeni giriyordu. Ben oğlumun yürüdüğünü o süreçte göremedim. İlk adımını hatırlamıyorum. Büyük oğlum şu an 6 yaşında. Onun ilk adım atmaya başladığı zamanlarda 15 Temmuz darbe girişimi olmuştu. Eşim meydana yanıma getirirdi çocuğumuzu. Artık hiçbir şeylerini kaçırmamak için ailemle daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. İnsanın ailesi ile zaman geçirmesinden daha mutlu bir yer yok. Huzur bulduğumuz yer orası. Çocuğunuza bisiklet binmeyi öğretmek başka bir şey. Bende babamın bana bisiklete binmeyi öğrettiği anları unutamam. Çocuklarıma hayatlarında mihenk taşı olabilecek sosyal yada sorumluluk alacakları konuda öncülük etmeye çalışıyorum. Çünkü biz onlar için rol modeliz” ifadelerini kullandı.