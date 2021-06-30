Suat Çelen’e büyük onur



Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 39’uncusu verilen Türkiye Fair Play Ödülleri’nin kazananları Olimpiyatevi’nde düzenlenen çevrimiçi basın toplantısı ile açıklandı. CimnastikFederasyonu Başkanı Bolulu hemşerimiz Suat Çelen kariyer dalında büyük ödüle layık görüldü.

İlimizin yetiştirdiği önemli spor adamlarından Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, büyük ödülü kariyer dalında aldı. Türkiye’de Cimnastiğin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve Türk Cimnastiğini dünyada tanıtan Çelen ve milli sporcular adeta başarıdan başarıya koşuyor.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, basın toplantısında yaptığı açıklamada "TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri, ülkemizde iyi, doğru ve güzel davranışları ödüllendiren nadir organizasyonlardan biri. Sporda ve hayatımızın her alanında Fair-Play anlayışının toplum tarafından benimsenmesine katkı sunmayı hedeflediğimiz Ödülleri bu yıl yine birbirinden kıymetli isim ve davranışlara veriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kazananların başta genç nesillerimiz olmak üzere tüm ülkemizi davranışlarıyla ilham olmalarını diliyor, kendilerini kutluyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Suat Çelen ise yaptığı açıklamada ‘’TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri’nde şahsımı kariyer dalında büyük ödüle layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne cimnastik için emek veren herkes adına teşekkür ediyorum. ‘İyiye, doğruya, güzele’ sloganıyla verilen bir ödülü almak büyük onur’’ ifadelerini kullandı.