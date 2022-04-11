Suat Güner dolu dizgin

Haber: Ceylan Beykoz

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir program içerisine giren Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, son 18 yılda Bolu’ya 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Tarımsal kalkınmaya destek amaçlı verilen bu destekler çiftçilere can suyu oldu.

Öte yandan her gün farklı bir yerde iftar ve sahur programlarına katılan Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in yaptığı çalışmalar göz doldurdu. İftardan sonra ise mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güner, gittiği yerde yoğun ilgi gördü.