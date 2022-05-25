Suat Güner Muhtarlarla Ankara’da

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve beraberindeki Bolu’nun ilçelerine bağlı köy ve mahalle muhtarları, TBMM’de AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçüyü ziyaret etti.

Suat Güner Muhtarlarla Ankara’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı, İlçe Muhtar Dernekleri Başkanları, Merkez ve İlçelere bağlı köy ve mahalle muhtarları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) giderek AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarlar, çeşitli konularda ki sorunlarını Bolulu vekillere anlattı.

Muhtarlar, TBMM ziyaretinin ardından bir başka Boluluyu ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Veysel Tiryaki’yi ziyaret eden muhtarlar, talep, istek ve önerilerini Bakan yardımcısına aktardı.

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