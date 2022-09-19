Suat Güner, Tanju Özcan’ı Ata Konutları Projesi üzerinden sert eleştirdi!

Haber: Süleyman Kurt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan TOKİ Sosyal Konut Projesi için “Sosyal Konut hayali ile milyonlarca garibanı umutlandırdınız. Halkımız bilsin diye söylüyorum, bu iktidar 2019 seçimleri öncesi Bolu’da 255 konut için talep topladı, kura çekti, para aldı ama bırakın temel atmayı; konutların yerini bile bulamadı. Hayal tüccarı bunlar!” açıklamalarında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, AK Parti İl Başkanı Suat Güner’den yanıt gecikmedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Twitter hesabı üzerinden Özcan’a yanıt vererek, “Milletin arazisini kesip biçip bir araya toplayan, sonra da imarını değiştirip peşkeş çeken, 404 adet konut yapacağım diye belediye ve şirketi üzerinden 260 milyon lira kredi izni alan Tanju Özcan, hükümetimizin TOKİ projelerini diline dolamış. Araziler, paralar nerede?” ifadelerini kullandı.

TOKİ EVLERİMİZİN ÇÖPLERİNİ GÜZELCE ALIVER

Tanju Özcan’ın, ekim ayında başlayacağını duyurduğu Ata Konutları Projesi paylaşımı üzerine “Araziler, paralar nerede? Önce onu bir açıkla. Sonra da yaptığımız TOKİ evlerimizin çöplerini güzelce bir alıver!” ifadeleriyle yüklenen Suat Güner, “Siz, ‘İhtiyaç sahibi aileler için konut 404 konut yapacağım’ derken, AKP, Türkiye’de 1 Milyon dan fazla konutu ihtiyaca göre planlayıp yapan bir hükümet. Biz, Merkez’de bulunan Salıbeyler Mahallesi’nde 255 değil 375 adet konutu yaptık ve hak sahiplerine teslim ettik Sayın Tanju Özcan, kim hayal tüccarı? Bu da Toplu Konut İdaresine yapılan yer teslimi” dedi.