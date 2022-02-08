Suat Güner’den Özcan’a sert cevap

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, erken seçim için 11 milletvekilinin istifasını yettiğini söyledi. Başkan Özcan’ın bu söylemleri kısa süre içerisinde geniş kitlelere ulaştı. Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Başkan Özcan’a “siyaset yapmayı çok istiyorsan, Belediye Başkanlığından istifa et” dedi.

“KARLA BİLE MÜCADELE EDEMEDİN”

Başkan Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Siyaset yapmayı çok istiyorsan Tanju Özcan, Belediye Başkanlığından istifa et siyasete soyun. Karla bile mücadele edemedin. Şimdi de gündem değiştirmeye çalışıyorsun. 20 yıldır bu kadrolar halka hizmet ettiği için zafer kazandı.2023'te de sonuç değişmeyecek”