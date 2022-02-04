Şubat ayı bereketiyle geldi

İzzet Baysal Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kuvvetli kar yağışı etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar sulu sepkenden korunmak için şemsiyelerini yanına almayı ihmal etmedi.

Şubat ayı bereketiyle geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da 2-3 gün aranın ardından kar yağışı tekrardan etkisini göstermeye başladı. İzzet Baysal Caddesinde öğle saatlerinde kar yağışı, sulu sepken şeklinde etkisini gösterdi. Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının yarından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. GündemTV ekranlarında canlı yayın yaparak İzzet Baysal Caddesinde son durumu sizlere aktardık. Yayın esnasında görüşlerini aldığımız vatandaşlar kar yağışının bereket olduğunu belirtti.

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