Şubat ayı bereketiyle geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da 2-3 gün aranın ardından kar yağışı tekrardan etkisini göstermeye başladı. İzzet Baysal Caddesinde öğle saatlerinde kar yağışı, sulu sepken şeklinde etkisini gösterdi. Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının yarından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. GündemTV ekranlarında canlı yayın yaparak İzzet Baysal Caddesinde son durumu sizlere aktardık. Yayın esnasında görüşlerini aldığımız vatandaşlar kar yağışının bereket olduğunu belirtti.