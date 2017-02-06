Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantılarının ilk oturumunda üç madde görüşülerek karara bağlandı. İlk oturumda Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000

ölçekli II. Konut alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi, Merkez İlçe GüneyfelakettinKöyü 904 numaralı parsellinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi, Merkez İlçe Çatakören Köyü 2078 numaralı parsellinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi oy birliği ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.