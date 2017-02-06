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06 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Şubat Ayı toplantıları başladı

    İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.Hafta boyunca devam edecek olan toplantıların ilk oturumunda 3 madde karara bağlandı.

    06 Şubat 2017 Pazartesi 11:26
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    Şubat Ayı toplantıları başladı

     

     

    Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantılarının ilk oturumunda üç madde görüşülerek karara bağlandı. İlk oturumda Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000

    ölçekli II. Konut alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi, Merkez İlçe GüneyfelakettinKöyü 904 numaralı parsellinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi, Merkez İlçe Çatakören Köyü 2078 numaralı parsellinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı  uygulamalı imar planının onaylanması talebi oy birliği ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.  

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Şubat, Ayı

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