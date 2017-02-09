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İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumda ilk olarak Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ilçe, Aktaş Mahallesi Öney Sokakta bulunan tapunun 708 ada, 109 parsel nosunda kayıtlı 572,00 m2.lik taşınmaz üzerine yap-işlet-devret modeli ile yeni bir bina yapılması için taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Söz konusu taşınmazın yap-işlet-devret modeliyle kiraya verilmesi konusunun ilerleyen tarihlerde yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğu belirtilen her iki rapor oy birliği ile kabul edilirken, söz konusu binanın Bolu Belediyesine yapılan tahsisinin eğitim-öğretim yılı sonuna kadar uzatılması talebi için son kararı Plan ve Bütçe Komisyonu verecek.

İlimizde bulunan üstün zekalı öğrencilerin eğitim koşulları ile ilgili çalışma yapılmasına dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporu da ele alan meclis üyelerine ilimizde faaliyet gösteren Bilim Sanat Merkezinin çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi.Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait otel binasının pansiyon olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen raporlar da bu toplantıda ele alındı. Köylerden gelen öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak üzere binanın 5 yıllığına kiraya verilmesinin uygun olduğu belirtilen raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Mengen köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 276.000 TL. ödeneğin Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasının uygun olduğu belirtilen Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edildiği toplantıda Bolöztur şirketine ait aracın İl Özel İdaresine satın alınması talebi de incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, İzzet Baysal Caddesi iş merkezinde bulunan Bolu Müftülüğüne tahsisli dükkanların tahsis talebinin uzatılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Mudurnu ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 150.000 TL. ödeneğin Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebinin de aynı komisyona havale edilmesiyle toplantı sona erdi.