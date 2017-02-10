Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları sona erdi. Son yapılan toplantıda merkez ilçe Küplüce Köyü Merkez Mahallesi ile Yuva Köyü Merkez, Aşağı ve Kütükçüler Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsis talepleri oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

YURT BİNASI BOLU BELEDİYESİNDE KALDI

Gerede köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 77.000 TL. ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Mudurnu köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 150.000 TL. ödeneğin Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporların da oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, yine aynı komisyon raporuna göre Aktaş Mahallesinde bulunan yurt binasının 15 Haziran 2017 tarihine kadar Bolu Belediyesine tahsisinin uzatılması kabul edildi.

Merkez ve diğer ilçe köylerine içme suyu borusu alımı için gerekli olan 485.000 TL. ödeneğin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü içme suyu boru alımı bölümüne aktarılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, merkez ilçe Muratlar Köyü yeni yerleşim yerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanıncaya kadar 3194 sayılı imar kanunun 27. Maddesi ve plansız alanlar imar yönetmeliği hükümlerince işlem yapılması talebi meclis üyeleri tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Kıbrıscık köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 45.000 TL ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantı Mart ayı görüşmelerinin başlama tarihinin kararlaştırılması ile son buldu.