Şubat ayında az tavuk ürtettik





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.Buna göre, şubatta tavuk eti üretimi 180 bin 53 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,56 milyar adet olarak gerçekleşti.Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı %15,3, tavuk eti üretimi %13,4, hindi eti üretimi %5,2 ve tavuk yumurtası üretimi %0,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı %15,5, hindi eti üretimi %15,2, tavuk eti üretimi %14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi %0,7 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyar 672 milyon 232 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında %7 azalarak 1 milyar 555 milyon 418 bin adet oldu.