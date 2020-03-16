Şubat ayında kaç konut satıldı?

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu il ise 5 konut ile Hakkari oldu.

DOĞU MARMARA’DA EN AZ SATIŞ BOLU’DA

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde konut satışı en düşük Bolu’da gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Doğu Marmara Bölgesinde 2020 yılı Şubat ayında toplam 6 bin 044 konut satıldı. Konut satış istatistiklerinde ilimiz Bolu’da 2020 Şubat ayı içinde 512 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli ilinde 2 bin 526 konut, Sakarya' da bin 578 konut, Düzce'de 535 konut ve Yalova'da ise 893 konut satışı oldu.

EN ÇOK SATIŞ İRANLILARA

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. En çok konut ise 721 konut il İran vatandaşlarına satıldı.