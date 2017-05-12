Haber: Faruk ÇİDEM

FETO/PDY kapsamında tutuklanan dönemin Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı İsmail Güneşer, yine aynı tugayda görev yapan yüzbaşı Nuri Kıyak ve yarbay Veli Ceylan’ın avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Ne var ki mahkeme kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağından dolayı Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Subayların duruşması 9 Haziran’a ertelendi.