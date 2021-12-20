Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürleri katıldı.

“2022 YILI ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN KURUMLARIMIZDAN MAKSİMUM SEVİYEDE MEMNUNİYETLERİDİR”

Kamuda vatandaş memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması gerektiğini belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “2022 yılı öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın kurumlarımızdan maksimum seviyede memnuniyetlerini sağlamaktır. Bunun için tüm tedbirler alınacaktır. Bu amaçla çalışanlarımız; çözüm amaçlı, müşfik, mütebessim, merhametli, her anlamda güven telkin edici, bilgili, ilgili ve saygılı olmalıdır.

“KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL GÖREVİ VATANDAŞ MEMNUNİYETİDİR”

Tüm kurum amirlerinin katıldığı toplantıda katılımcılara hitabeden Vali Ahmet Ümit; “Devletimiz dünya üzerindeki en kadim devletlerden birisidir. Bütün kurumları yüzyıllar boyunca düşünülerek, denenerek ve uygulanarak oluşmuş ve gelişmiştir. Hiçbir kurum ve görevli yok sayılamaz, atlanamaz. Bütün kamu çalışanlarının temel görevi Bolu’da devletin hizmetlerini usulünce yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamaktır. Bunu başarabilmek için kurumlar ve çalışanlar arasında iletişim, iş birliği, birlik ve beraberlik ruhu en üst seviyede olmalıdır. Buna göre tüm kurum amirleri; personelinin empati sahibi, eğitimli, hesap verebilir olmasını sağlamak ve bu amaçla denetim ve takip işlemlerini yapmak, her bir memurun Türk gelenek ve göreneklerine uygun şekilde çalışmasını, vatandaşlarımıza hizmet sunmasını ve neticede millet memnuniyetinin sağlanmasına katkı vermesini temin etmek durumundadır. Yine Kurum Müdürlerimizce ilgili tüm kurumlar ve ilgililerle koordineli olarak kendi alanlarında topluma örnek olacak yol açıcı, ekonomiyi geliştirmeye yönelik projeler geliştirilmelidir. Bunun için Kurum amirlerince Kurumlar arası birlik ve beraberliğe de önem verilmelidir. Başta deprem, su basması ve heyelan olmak üzere muhtemel afetlere karşı tüm kurumlarca müdahale planlarının güncel tutulması ve personelin duyarlı olmalarının sağlanması gerekmektedir.

Toplantı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.