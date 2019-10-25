Şube Müdürlüğü işin peşine düştü

Haber: Aysun BEYKOZ

Haberimiz üzerine harekete geçen, 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri Abant ve çevresine bırakılan çöpleri tespit ettikten sonra Şube Müdürü Serpil Uysal yazılı bir açıklama göndererek şu ifadelere yer verdi;

“Gazetenizin 22.10.2019 tarihli haberi üzerine Şube Müdürlüğümüzce gerekli inceleme yapılmış olup " İnsanların hafta sonlarında hoş vakit geçirebilmek için geldikleri Abant'ta çöplerini geride bırakarak oluşturdukları bu kötü görüntülerin ardından duyarlı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yetkililere seslendi " cümlesi ile çöp sorununa ziyaretçilerin sebep olduğu ifade edilmektedir. Ancak haberde kullanılan fotoğraf Örencik Yaylasının bulunduğu mevkiide karayolu kenarında çekilmiş olup insan elinin erişemeyeceği şeyden çekilmiştir. İdaremizce yapılan incelemede buradaki atıkların yayla evlerini tadilat yapan yöre halkı tarafından ve at pisliğini çuvallara dolduran at sahipleri tarafından döküldüğü düşünülmekte olup tespiti için ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmaktadır. Atıkların kaldırılması için ise ilgili köy tüzel kişiliğine ve İl Özel idaresine bilgi verilmiştir. Cezai işlem uygulanması hususunda da kimlik tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Şube Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda yapılacak haberler öncesinde, haberi okuyacak kişilerce yanlış anlaşılmasının önüne geçmek adına Müdürlüğümüz ile istişare edilmesinin uygun olacağı kanaati ile; Gereğini arz / rica ederim”