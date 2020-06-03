Şube müdüründen skandal hareketler

Haber: C. Kutay Aykan

2014 Yılından bu yana Bolu Müftülüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Lütfi Ekici16 Mart tarihinde tüm Türkiye genelinde Kovid – 19 tedbirleri kapsamında camilerde ibadet yasaklanmasının ardından ibadete kapatılan Kürkçüler Mahallesi Camiine oğlu Ebrar Can Ekici’yi vekil imam olarak görevlendirmesi tepkilere yol açtı.

CEMAAT YOK İKİNCİ İMAM ATANDI

16 Mart’ta camilerin korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılmasından iki gün sonra 18 Mart’ta Düzce Üniversitesinde öğrenci olan 21 yaşındaki oğlunu Kürkçüler Mahallesi Camiine vekaleten atayan Şube Müdürü Lütfi Ekici’nin ikametgâhının da aynı yerde bulunduğu belirtildi. Evinin yanındaki kapalı camiye üstelik caminin imamı varken ikinci imam olarak atanan oğul Ekici çalışmadığı halde iki buçuk aydır maaş alması cemaatin tepkisine yol açtı.

USULSUZ ATAMALAR NE OLACAK

Bir hafta önce Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü Şube Müdürlüğü görevine atanan, Bolu Müftülüğü Personel Şube Müdürü Lütfi Ekici’nin 15 Haziran itibarıyla Bolu ile ilişkisini keseceği belirtildi. Oğlu dışında birçok kişiyi teamüllere aykırı olarak cemaatsiz camilere, kapalı olan öğrenci yurtlarına, imamı olan camilere atayan Şube Müdür hakkında Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.