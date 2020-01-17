Suç işlemek ruhuna işlemiş

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şehir içi ortak çalışmasında Eskişehir Yarı Açık Cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.Ç.K. isimli şahıs kaldığı apart da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kasten Öldürme Suçundan 2 ayrı Yakalama emri bulunduğu ve toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca şahsın kaldığı Apart da yapılan aramada değişik renklerde 552 edat ECSTACY hap ele geçirilmiş olup şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 11:02