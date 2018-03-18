Haber: Kasım ŞAHİN

Boli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün D-100 karayolunda yaptığı ortaklaşa uygulamada Doğu ilerinden İstanbul iline uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir kamyonette yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi. Esrarı satmaya götürün sürücü Hadi Kaplan’da gözaltına alındı. Zanlının üzerinden sahte kimlik çıktı.

Zanlının yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmak, resmi evrakta sahtecilik suçlarından sabıkalı olduğu belirlenirken, ayrıca bu şahsın Tatvan Cezaevinden firar ettiği ve bu suçlardan dolayı da aranmasının bulunduğu öğrenildi. Zanlı Hadi Kaplan, ifadesinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildi.