Haber: Kasım ŞAHİN
KOM ve Narkotik şubesi eski İstanbul Yolu üzerinde yaptığı uygulamada şüpheli gördükleri bir aracı durdurdular. Yapılan sorgulamada B.K. isimli şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya adet 2 adet şarjör ile 42 mermi ele geçirildi. Soruşturma derinleştirildiğinde B.K’nin 6136sayılı kanun çerçevesinde 4 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ayrıca sahte kimlik, meskun mahalde havaya ateş etmek, yağma, resmi evrakta sahtecilik, yarala olmak üzere 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
Hakkında 8 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan ve suç makinası olarak anılan B.K.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savcılığa ardından da Cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!