Haber: Kasım ŞAHİN

KOM ve Narkotik şubesi eski İstanbul Yolu üzerinde yaptığı uygulamada şüpheli gördükleri bir aracı durdurdular. Yapılan sorgulamada B.K. isimli şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya adet 2 adet şarjör ile 42 mermi ele geçirildi. Soruşturma derinleştirildiğinde B.K’nin 6136sayılı kanun çerçevesinde 4 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ayrıca sahte kimlik, meskun mahalde havaya ateş etmek, yağma, resmi evrakta sahtecilik, yarala olmak üzere 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.

Hakkında 8 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan ve suç makinası olarak anılan B.K.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savcılığa ardından da Cezaevine gönderileceği öğrenildi.