Suç makinası yakalandı

Haber: C. Kutay AYKAN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Bolu Açık Cezaevi’nde bulunan İlker Büyüktopaç (36) isimli mahkumun firar ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hakkında 4 farklı suçtan aranması bulunan ve yaralama, hırsızlık gibi suçlardan da 23 kaydı olan Büyüktopaç’ın, Aktaş mahallesi Seval sokak üzerinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan cezaevi firarisi ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Büyüktopaç, çıkarıldığı mahkemenin yeniden cezaevine gönderildi.