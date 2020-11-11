Suç örgütüne darbe

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine çevre illerden temin ettikleri çok sayıda ruhsatsız tabancayı para karşılığı temin eden, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalatan ve tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti sabaha karşı düğmeye bastı. Emniyet tarafından Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 12 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 12 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.