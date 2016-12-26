Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM
İlimize hırsızlık amacıyla gelen ve milyonluk vurgun yapan 4 sabıkalı hırsız suçüstü yakalandı. İfadeleri alınan 4 şebeke elemanı Savcılığa sevk edildi. Detaylı bilgiler az sonra.
Yorum yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Yorum yazarken lütfen aşağıda yazılan uyarıları göz önünde bulundurunuz!
@name x
Avukatlara şok baskın
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Suç şebekesi çökertildi
Bayar ABP’nin Başkanı Oldu
Bolu'da bugün vefat edenler
Karlı dağları gezdiler
Duyarlı vatandaşlar canını kurtardı
Abant yoluna makyaj
Siz de yazmak istemez misiniz?
YAZILIM: Haber-Sistemi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!