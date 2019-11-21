Suç üstüne suç

Haber: C. Kutay AYKAN

Hitit Sokak girişinde bulunan yaya geçidi ve yaya kaldırımı hemen hemen her gün bir sürücü tarafından keyfi tutumlara neden oluyor. Ne var ki bu keyfi tutumlara bir yenisi daha eklendi. Bolu plakalı bir sürücü rahatça alışveriş yapmak için aracını öyle bir yere çekti ki görenleri bile şaşkına çevirdi.

Bir çok yerde otopark bulunurken uyanık bir sürücü Hitit Sokak girişindeki yaya geçidine aracını çekti bununla da yetinmeyen araç sürücü, başka araçların geçebilmesini düşünerek arabasının ön kısmını da yaya kaldırıma getirerek, par edip alışverişe gitti.

Ola mahalline gelen motorize trafik ekibi dakikalarca anons ve siren çalmasına karşın, uyanık sürücü bir türlü aracının başına gelmedi. Trafik ekibi, sürücünün plakasına 108 TL para cezası keserken, ehliyetinde de 15 puan düşümü gerçekleştirdi.

Dakikalar sonrası hatalı park yapan sürücü, trafik ekiplerine ne kadar dert yansa da ceza yemekten kurtulamazken, yaptığının bir hata olduğunun bilincinde bile olmadı. Bu durumu gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.