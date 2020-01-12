​​​​​​​Suça sürüklenen çocuklar

Haber: C. Kutay AYKAN

Hazırlanan rapora göre 2018 yılından 2019 yılına suça sürüklenen 51 çocuk dava dosyası 2019 yılına devir olurken, 2019 yılında suça sürüklenen çocuk dava dosyası 390’a çıktı. Yine 2019 yılında 210 dava sonuçlanırken, 23 dava uzlaştırma bürosuna gönderildi. 157 dosya ise 2020 yılına devredildi.

Geçtiğimiz yıllara oranla suça sürüklenen çocuk sayısında görülen azalma, olayın sevindirici tarafı oldu. Suça sürüklenen çocukların en çok hırsızlık ve kavga olaylarına karıştıkları iddia edildi.