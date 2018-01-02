banner133

banner101

banner120
02 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Suça sürüklenen çocukların aile isyanı

    Bolu’da yaşları 14 ila 18 arasında bulunan çocukların parçalanmış aileler yüzünden suça sürüklendikleri, çocukların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

    02 Ocak 2018 Salı 12:56
    Bu haber 506 kez okundu
    Suça sürüklenen çocukların aile isyanı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Öğrenim gördükleri okullarında ve özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bazı olaylara karışan çocukların, suça sürüklendikleri anlatımlar sonrası ortaya çıktı. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen çocuklar dağılmış ailelerin çocukları da olduğu belirlendi. Anne ve babaları ayrı olan bu küçük çocukların itirafları büyük yankı yaratacak cinsten oldu.

    15 yaşındaki R.K., küçük yaşta suçlu olarak polis kayıtlarına girdiğini belirterek; “Aile baskısı ve aile içi şiddet yüzünden ilk olarak nikotinle tanıştım. Kavga ve yaralama olaylarına karıştım. Küçük yaşta suça sürüklendim. Kendim gibi arkadaşlarla birlikte olmaya başladım. Gece gündüz onlarla beraberim. İnsanlar bize suç makinası gibi bakıyorlar. Ama, devlet desteği alamadığım için sokakların çocukları oldum” dedi.

    18 yaşındaki G.D.’de suça sürüklenen bir diğer çocuk. Polis kayıtlarında adı geçen ve aile yaşantısından dolayı liseyi terk ettiğini belirten G.D.; “14 yaşımdan bu yana hep sokaklarda oldum. Suça karıştım. Çocuk arabalarının önünü kesmekten, kavgadan, bıçak taşımaktan sabıkalıyım. Ben suçtan kaçmaya çalışsam da arkadaş çevrem yüzünden suçtan kaçamıyorum. Arkadaş çevrem de hep suçlu çocuklar var. Aile içi şiddet beni suça teşvik etti. Eve bile gitmek istemiyorum” açıklamasında bulundu.

    17 yaşındaki E.Y.’de küçük yaşta suça sürüklenen bir diğer çocuğumuz, 16 yaşındayken suça karıştığını açıklayan E.Y.; “Nerede bir olay olsa ben ve arkadaşlarımız hep oralarda oluruz. Küçük yaşta ‘ölümle tehdit’ suçuna karıştım. 12 yaşında nikotin kullanmaya başladım. Özellikle İzzet Baysal Caddesinde suça karışan çocuklar olarak biliniyoruz” dedi.

    O.B. 17 yaşında, okula gitmiyor. Küçük yaşta sokaklarla tanışmış ve çocukluğunu bile yaşayamadan adeta bir suç makinası haline gelmiş durumda. Anne baba ayrılığı ve baba şiddeti yüzünden kavga, adam yaralama gibi suçları işlediğinden polis kayıtlarında yer alıyor.

    A.T. 14 yaşında İzzet Baysal Caddesinin bilinen simalarından, bu yaşta kavga, hırsızlığa teşebbüs, yaralama gibi suçlara karışmış. A.T.’de aile içi şiddet yüzünden bu yaşta sokakla tanışan ve suça sürüklenen çocukların başında geliyor.

    S.G. 18 yaşında lise mezunu ama suça sürüklenen çocukların en büyüklerinden birisi, aile içi şiddet yüzünden sık sık evden kaçtığını, nikotinle küçük yaşta tanıştığını, özellikle gürültü çıkartan motosiklete binmeyi çok sevdiğini, kavga olaylarına karıştığını dile getirdi. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen bu insanların suça sürüklenen çocuk olmaları ve anlatımları gerçekten hem yürekleri dağladı hem de bir an önce yetkililerin bu duruma çare olmaları bekleniyor. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Yaşları, 14, Ila, 18

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Şenol Mühürcüoğlu Özer Resim Sergisi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İKİBİNONSEKİZİN İLK YAZISI !..
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - UPS BASKETBOL
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YENİ YIL DİLEKLERİ VE UYARILAR !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah Türkçem…
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129