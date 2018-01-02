Haber: Kasım ŞAHİN

Öğrenim gördükleri okullarında ve özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bazı olaylara karışan çocukların, suça sürüklendikleri anlatımlar sonrası ortaya çıktı. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen çocuklar dağılmış ailelerin çocukları da olduğu belirlendi. Anne ve babaları ayrı olan bu küçük çocukların itirafları büyük yankı yaratacak cinsten oldu.

15 yaşındaki R.K., küçük yaşta suçlu olarak polis kayıtlarına girdiğini belirterek; “Aile baskısı ve aile içi şiddet yüzünden ilk olarak nikotinle tanıştım. Kavga ve yaralama olaylarına karıştım. Küçük yaşta suça sürüklendim. Kendim gibi arkadaşlarla birlikte olmaya başladım. Gece gündüz onlarla beraberim. İnsanlar bize suç makinası gibi bakıyorlar. Ama, devlet desteği alamadığım için sokakların çocukları oldum” dedi.

18 yaşındaki G.D.’de suça sürüklenen bir diğer çocuk. Polis kayıtlarında adı geçen ve aile yaşantısından dolayı liseyi terk ettiğini belirten G.D.; “14 yaşımdan bu yana hep sokaklarda oldum. Suça karıştım. Çocuk arabalarının önünü kesmekten, kavgadan, bıçak taşımaktan sabıkalıyım. Ben suçtan kaçmaya çalışsam da arkadaş çevrem yüzünden suçtan kaçamıyorum. Arkadaş çevrem de hep suçlu çocuklar var. Aile içi şiddet beni suça teşvik etti. Eve bile gitmek istemiyorum” açıklamasında bulundu.

17 yaşındaki E.Y.’de küçük yaşta suça sürüklenen bir diğer çocuğumuz, 16 yaşındayken suça karıştığını açıklayan E.Y.; “Nerede bir olay olsa ben ve arkadaşlarımız hep oralarda oluruz. Küçük yaşta ‘ölümle tehdit’ suçuna karıştım. 12 yaşında nikotin kullanmaya başladım. Özellikle İzzet Baysal Caddesinde suça karışan çocuklar olarak biliniyoruz” dedi.

O.B. 17 yaşında, okula gitmiyor. Küçük yaşta sokaklarla tanışmış ve çocukluğunu bile yaşayamadan adeta bir suç makinası haline gelmiş durumda. Anne baba ayrılığı ve baba şiddeti yüzünden kavga, adam yaralama gibi suçları işlediğinden polis kayıtlarında yer alıyor.

A.T. 14 yaşında İzzet Baysal Caddesinin bilinen simalarından, bu yaşta kavga, hırsızlığa teşebbüs, yaralama gibi suçlara karışmış. A.T.’de aile içi şiddet yüzünden bu yaşta sokakla tanışan ve suça sürüklenen çocukların başında geliyor.

S.G. 18 yaşında lise mezunu ama suça sürüklenen çocukların en büyüklerinden birisi, aile içi şiddet yüzünden sık sık evden kaçtığını, nikotinle küçük yaşta tanıştığını, özellikle gürültü çıkartan motosiklete binmeyi çok sevdiğini, kavga olaylarına karıştığını dile getirdi. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen bu insanların suça sürüklenen çocuk olmaları ve anlatımları gerçekten hem yürekleri dağladı hem de bir an önce yetkililerin bu duruma çare olmaları bekleniyor.