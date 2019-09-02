Suçüstü yakalandılar

Haber: Ceylan BEYKOZ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Bolu merkeze bağlı Banaz Köyü İmamlar Çayırı mevkiinde bulunan Türk Telekom'a ait enerji ve nakil kablosundan hırsızlık yapan U.E, Ü.Ç, S.Ç. ve S.E'yi kablo kestikleri esnada suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin kesmiş oldukları 150 metre kablo ve keserken kullandıkları suç aletleri ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar sonunda şüpheli şahıslar ile koordineli çalışan M.A, S.K, M.Ç. ve B.U isimli şahısların 2 ay önce de Bolu merkeze bağlı Banaz Köyü İmamlar mevkiinde meydana gelen Türk Telekom'a ait 600 metrelik enerji ve nakil kablosunun hırsızlığı olayının failleri olduğu tespit edildi ve ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kablo hırsızının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.