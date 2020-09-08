Süha Alparslan’ın acı günü

Haber: N. Halid Altundal

Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmenlerinden Süha Alparslan’ın annesi Fikret Alparslan tedavi gördüğü hastanede gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Fikret Alparslan’ın vefatı başta Süha Alparslan olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Fikret Alparslan, Paşaköy Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Süha Alparslan annesinin vefatı ile ilgili paylaştığı mesajda, “Canım Annem Fikret Alparslan'ı kaybettim. Sevgili Annem yaklaşık 2.5 aydır Ankara Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu. Peşpeşe iki ameliyat geçirdi. Bünyesi bu ağır ameliyatlara dayanamadı. Dün gece geç saatlerde hayata veda etti. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.

Biz de Olay Gündem Gazetesi olarak merhume Fikret Alparslan’a Allah’tan rahmet; Süha Alparslan başta olmak üzere yakınlarına baş sağlığı dileriz.