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Her şeyi bildiğini sanan, üstüne vazife olmayan işlerde konuşan insanları hiç sevmem, mümkünse onlardan uzak durmaya çalışırım. Çünkü her konuda bir şeyler bildiğini iddia eden insanların yaptıklarını incelerseniz. Hiçbir şey bilmediklerini görürsünüz

Tıpkı bundan yaklaşık 2 hafta önce ulusal gazetelerde yazan 2 yazarın, 2005 ten bu yana engellilere otomobil alırken yapılan ÖTV indirimi hakkında “bu indirim suiistimal ediliyor” şeklinde kaleme aldıkları yazılar gibi. Merak ediyorum Bu arkadaşlar engellilere o indirimin ne amaçla yapıldığının farkında mı?

Ben bu düzenlemenin ne amaçla yapıldığını sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü o dönemde ilgili düzenlemeyi hazırlayanlarla sohbet etme imkânım olmuştu. “ bu ÖTV indiriminin yapılma sebebi devletin toplu taşıma araçlarının engellilere uygun olmamasıdır.” Aranızda O zamanlar öyleydi şimdi uygun diyecekler olabilir. Allah aşkına söyler misiniz toplu taşıma araçlarının neresi uygun? Türkiye’nin her yerinden bana görüntüler geliyor otobüse rampa yapmışlar ama gerekli bakımlar yapılmadığı için engelli biri binmeye kalktığında o rampa açılmıyor. Minibüsler ve Taksilere değinmiyorum bile.

Birde tabi bizim tekerlekli sandalye, akülü araç gibi bir yere giderken vazgeçemediğimiz adeta bizim yaşamımızın bir parçası olan eşyalar var ve bu eşyalar son derece ağır ve yer kaplayan eşyalar. Bunları taksi ve minibüslere koymaya kalktığımızda sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunları incelerseniz görürsünüz. İşte devlet yetkilileri bu sıkıntıları görüp bu iş böyle olmaz. Bu insanların ulaşım sıkıntısını gidermemiz gerek Engellilerin aldığı araçlardan Özel tüketim vergisini kaldırıyoruz. Onlar için bu araçlar Özel Tüketim değil İhtiyaç dediler ve ÖTV’yi kaldırdılar

Şimdi gelelim suiistimal işine, Engelli arkadaşlar ve konuyu bilen kişiler ÖTV siz araç alımının çok zor bir şey olduğunu araç almak için engellilerden tam teşekküllü bir devlet hastanesinden branşında uzman doktorların imzalarının olduğu engellilik oranını gösteren bir heyet raporu alınması gerektiğini bilirler. Ayrıca engellilik oranı yüzde 45 in altında kalan engellilerinde bu haktan yararlanamayacağını, motor gücü 1.6 dan fazla olan araçlarda ÖTV İndirimi yapılmadığını ve ÖTV den muaf tutulan bir aracı aldıktan sonra 5 yıl içinde satılmayacağını, satılırsa o aracın ÖTV sini ödemek sorunda kalacağını bilirler

Alımı, satımı bu kadar zor olan bu araçların suiistimal neresinde? ÖTV Olmayınca çok pahalı araçlar alıyormuşuz. Evet, doğru pahalı araçlar alıyoruz. Çünkü aldığımız aracın bizim akülü aracımızı, tekerlekli sandalyemizi ve bir takım özel eşyalarımızı rahatlıkla taşıması lazım. Geniş ve konforlu olması lazım çünkü uzun yolculuklarda yeri geliyor o araçtan 15-16 saat inmediğimiz oluyor yemeğimizi orada yiyoruz ihtiyaçlarımızı aracın içinde gideriyoruz.

Aracı ailelerimiz kullanıyormuş o yüzden suiistimal oluyormuş. Tabi ki alilerimiz kullanacak hatta ailesi olmayan ve maddi durumu elverişli olan engelliler arkadaşlar şoför bile tutabilir suiistimal bunun neresinde? Eğer engelimizden dolayı aracı kullanamıyorsak elbette bize bakan bizimle ilgilenenler kişiler o aracı kullanabilir çünkü bizler için kullanıyorlar kendileri için değil!

Tüm bunları yaşayan ve bilen biri olarak bu konuyu gündeme getiren, bu işte suiistimal var. Engellilerden de vergi alınsın ya da sınırlama getirilsin diyen köşe yazarlarına ve bu yazıyı okuyan dinleyen. Herkese soruyorum. “Suiistimal bu anlattıklarımın neresinde?” iki köşe yazarı arkadaşın yazdıklarına bakıp biz bu ÖTV’yi engelliler içinde sınırlayalım diyen ve bunun için hazırlık yapan Değerli devlet büyüklerine sesleniyorum. Engellilere verilen hakları sınırlamaya ve geri almaya çalışacağınıza. Çıkardığınız engelliler yasasındaki kanunlar ülkemizde ne kadar uygulanıyor diye bir araştırın. Örneğin: Yasanın yürürlüğe girdiği 2015 yılından bu yana kaç kişi engeliler yasasına uymadığı için ceza aldı? Diye bir bakın. Ben hala sokağa çıktığımda duvar gibi rampalarla karşılaşıyorum ve hala bilmediğim bir yere giderken. Acaba orası bana uygun mu? Gidince karşıma ne gibi engeller çıkar diye düşünüyorum.

Önce benim gibi engellenen arkadaşların önünden engelleri kaldırın. Engelliler yasasına uymayanlara gerekli yaptırımları uygulayıp ülkeyi engelsiz bir hale getirin. Sonra isterseniz hiç vergi indirimi yapmayın. Ama bu saydıklarımı yapamıyorsanız da bize verilen haklara hiç dokunmayın. Evet. Biliyorum bu yazdıklarım birazcık sert ama inanın düşündüklerimi ve bildiklerimi anlatabileceğim en nazik şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer yine de bir hatam varsa af ola deyip bu yazıya burada noktayı koyuyorum. Haftaya görüşmek üzere…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi...





