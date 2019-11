SUİSTİMALE İZİN VERMEYİN!

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan 50 – 60 yıl önce hastanelerin ve doktorların az olduğu ve şimdiye göre çok ilaçların bol olmadığı dönemlerde insanlar doktora ve hastaneye gitmek yerine bir problem olduğunda komşusuna iyi gelen ilaçları kullanır ve her şeye iyi geleceğini sanırmış. Mesela adamın karnı ağrıyınca ağrı kesici diye komşusu tansiyon ilacı verebilirmiş. Bilinçsiz ilaç kullanımı hayati derecede önemli sorunlar çıkarmış.

Günümüzde hastanelerin, doktorların artması ve birazda insanların bilinç kazanmasıyla bu olaylar en aza indiğini görmekteyiz. Ancak günümüzde de bilinçsiz ilaç kullanımı tam olarak bitmiş diyemeyiz. Niye mi böyle diyorum. Yazıya başlamadan hemen önce sosyal medyada engelliler ile ilgili paylaşım yapılan bir grupta “ ilaç kutuları görseli ile yapılmış bir paylaşıma rastladım ” paylaşımın altına gelen yorumlara bakınca ne kadar tehlikeli bir paylaşım olduğunu anladım.

Açıkçası sizlere bu gün başka bir konu anlatmayı planlıyordum ama ani bir kararla anlatacaklarımı değiştirmek istiyorum çünkü bu konu çok daha önemli insan hayatını direk etkileyen bir konu, şimdi bana“ o gördüğün ilaçlar basit ağrı kesici ve aspirin falansa önemli değil diyebilirsiniz” ancak hiçte öyle basit ilaçlar değil! Söyle anlatayım hepsi doktor raporuyla verilen renkli reçete ilaçları yani herhangi bir yanlış kullanım sonucu insanlara faydadan çok zararlı olabilecek ilaçlar

Bakın paylaşımı yapan kişi aynen şöyle yazmış : “Elinde damla ve hap olup kullanmayan fazla olan varsa yardımcı olur musunuz? Dr dozu yanlış yazmış geçen ay ilaçlar bitti çok acil raporları mevcut şimdiden teşekkürler,” altına gelen yorumlar ise şöyle : “adresi belirtin size ulaşalım… Nerde oturuyorsunuz şu ilacı verebilirim…”

Hadi paylaşan paylaşmış ve grup yöneticileri de bu paylaşıma izin vermiş. Arkadaşlar bu yorumlar niye nereden biliyorsunuz. O ilaçların raporu olduğunu? Eğer raporu varsa zaten aile hekimi yardımcı olacaktır. Hatta ben bu paylaşımı görünce direk aile hekimimizi aradım konuyu anlattım. Raporu veren hekim ya da ilacı yazan hekim bu yanlışlığı tekrar muayene ederek düzelte biliyormuş. Ayrıca bir işleme gerek yokmuş. Ne demek sen adresini ver konuşalım. sen adresini ver kargo ile gönderelim. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız bu ilaçlar doğru kullanılmadığında insana ne yapar bilginiz var mı?

Birazcık düşünün paylaşımda Acil lazım diyor. Siz kargo ile gönderebilirim diyorsunuz adam tamam diyor. Buradan bile belli bu işte suiistimal olabileceği çünkü farklı şehirdeyseniz 24 saatten önce gönderdiğiniz şeyleri yerine ulaştıramaz. Sadece bu kadarda değil bundan önce birkaç defada sosyal medyada engelliler için açılan ve yayın yapan gruplarda şöyle paylaşımlara rastladım. “elimde bu ilaçlarda var. isteyene göndere bilirim.” tabi yine bahsi gecen ilaçlar renkli reçetelerle ve doktor raporuyla alınan ilaçlar. Bu paylaşımların altına da “bana gönder” diyenlerin olduğunu da gördüm.

Şaka gibi değil mi? birde bu grupları Engellenenlerin takip ettiğini düşünün. Zihinsel yetersizliği olan karar verme, doğruyu yanlışı ayırt etme becerisine sahip olmayan arkadaşlarımızı bir düşünün. Onlar ilacın resmini gördüğünde istiyorum der ve ne sorarsanız sorun cevap verirler. Buda işi farklı boyutlara taşıyabilir. Onun için lütfen dikkatli olun. İnternetten hele hele sosyal medya platformlarından ilaç falan almayın. Hayatınızı riske atmayın.

Buradan sosyal medyada engelliler için grup kuran ve yöneten grup yöneticisi arkadaşlara sesleniyorum. Yaptığınız iş çok önemli! Lütfen her gönderiyi her paylaşımı okuyarak onay verin. Sosyal medya ve internet doğru kullanıldığı zaman birçok konuda büyük bir güç ve avantaj sağlar. Ancak anlatmaya çalıştığım şekilde kullanıldığında insanlara yarardan çok zarar verir. Onun için birazda doğruyu yanlışı sizlerin ayırt etmesi suiistimale açık konulara onay vermemeniz gerekiyor. Tabi her sosyal medya kullanıcısının da elindeki bu gücü doğru yerlerde iyi şeyler için kullanmayı iyiyi kötüyü ayırt etmeyi öğrenmesi gerek. “Unutmayalım kontrolsüz ve bilinçsiz kullanılan güç felaketlere yol açabilir...”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 02:21