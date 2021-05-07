Şükran Günleri bu yıl da buruk geçecek





Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl ise 32’ncisi düzenlenmesi beklenen İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri koronavirüs dolayısıyla gerçekleştirilmeyecek. Etkinlikler için alınan karar neticesinde İzzet Baysal Şükran Günleri için sadece çelenk koyma töreni düzenlenecek. Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’na Kent Konseyi Başkanlığı tarafından çelenk konulması ile başlayacak olan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek. Ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Anıtında Valilik, Belediye ve Üniversite çelenklerini sunacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 00:22