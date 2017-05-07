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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Şükran Günleri Mevlid ve Hatim Duası ile başlayacak

    28. İzzet Baysal Şükran Günleri 10 Mayıs akşamı yapılacak Mevlid ve Hatim Duası ile başlayacak.

    07 Mayıs 2017 Pazar 11:15
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    Şükran Günleri Mevlid ve Hatim Duası ile başlayacak
    HABER:Ceylan Beykoz
    İzzet Baysal Vakfının ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Kurucusu, Bolumuzun Babası, eşsiz insan, örnek hayırsever, merhum İzzet Baysal’ ın ruhuna ithaf edilmek üzere bu sene Berat Kandiline rastlayan 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü akşam  namazından sonra Yıldırım Beyazıt Camiinde (Büyük Cami) Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası, Bolulu hafızlar tarafından okunacak. Mevlid programı İl Müftülüğünce organize edilecek. 
    İzzet Baysal Vakfı’dan yapılan açıklamda, vakfın kuruluşunun 30. yılına rastlayan Hatim Duası ve Mevlid ile 11 Mayıs 2017 günü saat 10.00 da başlayacak İzzet Baysal Şükran Günleri programına ve İzzet Baysal’a Şükran Yürüyüşüne tüm Bolu halkı davet edildi.  

    Anahtar Kelimeler: 28., İzzet, Baysal, Şükran, Günleri

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