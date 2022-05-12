Şükran Günleri’nin 2’nci günü etkinlik dolu!

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’da İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri tüm neşesiyle beraber devam ediyor. Bolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen programın 2. gününde İzzet Baysal Caddesi ve Kent Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler İl protokolü ile İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile eşi Solmaz Baysal’ın katılımlarıyla devam etti. Program kapsamında ilk olarak anaokulu ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri düzenlendi. Minik öğrenciler Ege’den Karadeniz’e farklı kültürlerin halk oyunlarını sahneledi.

İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ ORYANTİRİNG ETKİNLİĞİ

Sonrasında ise Anıt Park’ta farklı yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı oryantiring yarışının startı verildi. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı yarışın başlama düdüğünü Ahmet Baysal çaldı. Düdük sesinin ardından heyecanla yarışmaya başlayan öğrenciler 1.’lik için yarıştı.

İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİNİN MAKET AÇILIŞI

Şükran Günleri kapsamında Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde, “Fotoğraflarla İzzet Baysal Sergisi ve Maket Açılışı” düzenlendi. İzzet Baysal’ın katıldığı farklı programlardan ve aldığı ödüllerden fotoğrafların bulunduğu serginin açılışı Vakıf Başkanı Ahmet Baysal, eşi Solmaz Baysal ile Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından yapıldı. Serginin gezilmesinin akabinde arşivlenmek üzere hazırlanan İzzet Baysal Anadolu Lisesinin birebir maketi de sunuma açıldı.

Öte yandan İzzet Baysal Caddesi üzerinde 100’e yakın kurum ve dernekler tarafından açılan stantlar vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Tek tek stantları gezen İzzet Baysal Vakfının Başkanı Ahmet Baysal vatandaşlara teşekkürlerini sundu.