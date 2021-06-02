Şükür bu da gitti!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın ani istifası sonrası yeni bir istifa haberi daha geldi. Belediyenin en çok tartışılan isimlerinden olan Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Atalay’ın istifa haberi gündeme bomba gibi düştü. Atalay’ın istifasını Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’a ilettiği öğrenildi. Hakkında, yapılan iş ve işlemlerde belediyeyi maddi zarara uğrattığı dedikoduları dolaşan Atalay’ın istifasına Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Belediyede uzun yıllardır görev yapan Atalay’ın görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek istifasını verip izne ayrıldığı konuşulurken Başkan Özcan’ın izin dönüşü Atalay’la bir görüşme gerçekleştirip son kararı vermesi bekleniyor.