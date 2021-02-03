Sulama kanalına uçtu

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Sinan Ü. isimli kişi idaresindeki 81 KF 533 plakalı otomobil, Akkayalar mevkisinden yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten sulama kanalına devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü ile yanındaki Murat K, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun kaygan olması nedeniyle, kaza yaptıklarını belirten Sinan Ü isimli kişi "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı hafif atlattık." dedi.