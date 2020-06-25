Sulama kanalının üstü kapatılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Sandallar Mahallesi’nden başlayarak Yukarısoku Mahallesi’ne kadar şehrin kuzey hattı boyunca uzanan ve yaklaşık 10 mahallenin içerisinden geçen sulama kanalı Bolu Belediyesi tarafından kapatılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim vaatleri arasında da yer alan sulama kanalının kapatılması projesi tamamlandıktan sonra şehre modern bir görünüm sağlayacak.

Tamamen Bolu Belediyesi’nin imkânlarıyla gerçekleştirilecek olan proje, sulama döneminin Eylül ayında sona ermesi ile birlikte Sağlık Mahallesi’nden başlayacak. Projede kullanılacak olan betonarme kutu menfezlerin üretimi için yaklaşık 1 milyon TL’lik yeni makine yatırımı yapan Bolu Belediyesi Eylül ayına kadar üretimleri tamamlayarak projeyi hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyor.

“EYLÜL AYINDA SULAMA DÖNEMİNİN SONA ERMESİ İLE BİRLİKTE PROJENİN YAPIMI BAŞLAYACAK”

Yeni kurulan betonarme kutu menfezlerin üretim alanında incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim vaatlerinden bir tanesini daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek; “Bolu Belediyesi olarak, uzun yıllardır tartışma konusu olan şehrin kuzeyindeki DSİ’ye ait sulama kanalının kapatılması ile ilgili sona yaklaştık. Geçtiğimiz aylarda duyurmuştuk, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin’in de destekleriyle DSİ buradaki kanalın kapatılmasına onay verdi. Bu kanal yaklaşık 10 mahallemizin ortasından geçiyor ve şehrimizin kuzeyinde kötü bir görüntü sergiliyor. Bolu Belediyesi olarak Eylül ayında sulama döneminin sona ermesi ile birlikte kanalın kapatılması işine başlayacağız” diye konuştu.

“PROJENİN ŞİMDİDEN BOLUMUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Tamamı Bolu Belediyesi’nin imkanlarıyla gerçekleştirilecek olan projeye ilk olarak kanalın kapatılmasında kullanılacak betonarme kutu menfezlerin üretimi ile başladıklarını dile getiren Rasim Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: “Bolu Belediyesi olarak bu menfezlerin yapımı ile ilgili 1 milyon TL yatırım yaptık. Bu menfezlerden 2 adet yan yana olacak ve su artık yeraltındaki menfezlerden geçecek. Üzerinde ise modern bir uygulama ile yeşil alan, bisiklet ve yaya yolları ile trafiğe ait alanlar yer alacak. Bu proje Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın seçim vaatlerinden ve çok önemli projelerimizden bir tanesiydi. Hazırlığımızı tamamladık ve ben şimdiden projenin Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 16:24