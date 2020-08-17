Sulama projesi için çalışmalar sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan ve Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nün yapım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ilçeye su taşınması için gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak. Gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılması planlanıyor. Proje tamamlandığında 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması ve ekonomiye yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.