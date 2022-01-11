Sulama Sistemlerine yüzde 50 Destek

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü her geçen hafta tarımın farklı alanlarında yapılacak olan desteklemeleri açıklamaya devam ediyor. Tarım Müdürlüğü, yüzde 50 hibeli Bireysel Sulama Sistemleri Başvuruları 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Uygulama Rehberi ile başladığını ve 28 Şubat 2022 tarihinde de başvuruların son bulacağını açıkladı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada etkili olan su kaynaklarının azalması ve mevcut kaynakların ise verimliliklerinin düşmesi ilerisi için suyu daha verimli ve tasarruflu kullanmayı mecbur kılmıştır. Bu bağlamda bakanlığımız da üreticilerimize bu geçişte destek vermek adına hemen her yıl bireysel basınçlı sulama sistemlerine belirli oranlarda destek vererek üreticilerimizin yanında olmaktadır. Vahşi sulama su kaynaklarımızı tükettiği gibi toprağımızın da verimli tabakasını alıp götürmektedir. Bunun yanında üreticilerimiz için de belirgin bir maliyet ve emekte azalma sağlayacaktır.Üreten Bolu’muzun üreten çiftçilerimizi bu imkandan faydalanarak geleceğimize yatırım yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TEBLİĞ KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR;

Başvurular; 2022 yılı için 10 Ocak 2022’den başlayarak 28 Şubat 2022 tarihine kadar, son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.

Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır.

1-YATIRIM KONULARI

Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENİLECEK BAŞVURU BELGELER

1) Hibe Başvuru Formu (EK-2); Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.

2) Sulama projesi; (EK-18)’de yer alan dispozisyona göre hazırlanmış.

3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).

4) Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.

5) Teknik Şartname

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7) Yetkili Kurul Kararı(Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.)

8) İmza Sirküleri (Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.)

9) Varsa Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren)

11) Sulama Suyu Analiz Raporu.

12) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.

13) Muvafakatname (Hisseli arazi başvuruları için.)

14) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.)

15) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler

16) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.

17) Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,

18) Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili)

19) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)

20) Adli Sicil Kaydı; Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,

Detaylı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.