Sular çekildi, hayvanlar otluyor

Haber: C. Kutay Aykan

Yurt genelinde ve Bolu’da yaz aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre Bolu’daki barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.25’lük düşük seviyesinin ardından 2020 Eylülde 41.88 geriledi.

Gölköy Barajında 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi. Gölköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu tedirginlik yarattı.