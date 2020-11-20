Sular çekilince ortaya çıktılar



Haber:Erdal Tanrıverdi

Taşlıyayla mevkiinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak. Proje kapsamında Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak. Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılmasına başlandı.

Suların çekilmeye başlamasıyla eski Bolu Orman İşletme Müdürlüğünün hizmet binaları gün yüzüne çıktı. Suların çekildiği bölge drone ile de havadan görüntülendi.