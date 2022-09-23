Süleyman Demirel’e 3 yıl 4 ay hapis

Haber: Süleyman Kurt

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuksuz yargılanan Süleyman Demirel isimli sanık, duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

ÖNCE DOLANDIRDI SONRA ENGELLEDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya mağdur sıfatıyla katılan Ergin Sünnetçi, sosyal paylaşım sitesinden 20 bin lira dolandırıldığını belirterek; “Araba satış ilanını gördükten sonra, sanık Süleyman Demirel ile irtibata geçtim. Anlaştık. Kendisine 20 bin lira kaparo gönderdim. Şahıs parayı aldıktan sonra, beni cep telefonundan engelledi. Dolandırıldığımı anlayınca, hukuki yollara başvurdum. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan ve 9’uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile aynı ismi taşıyan sanık Süleyman Demirel, dolandırıcılık suçunu işlediğinden dolayı mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.