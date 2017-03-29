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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Süleyman Özbağ, Zoru Başaranlar’da

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, KYK tarafından organize edilen "Zoru Başaranlar" programının konuğu oldu.

    29 Mart 2017 Çarşamba 11:34
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    Süleyman Özbağ, Zoru Başaranlar’da

    Haber: BMA

    KYK Seben İzzet Baysal Öğrenci Yurdu Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zoru Başaranlar" programının bu haftaki konuğu Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ oldu. Açılış konuşmasını yapan KYK Seben İzzet Baysal Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Tandoğan, "Sevgili öğrenciler zoru başaranlar bir kariyer programı ve bu programda kariyerinde zoru başaran, size her yönü ile örnek teşkil edecek olan sima Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ı sizinle buluşturmak istedik. Kendisine bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederim" dedi.

    127 öğrenci ile biraraya gelen Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, özgeçmişine, eğitim -öğretim hayatına, siyasi hayatının nasıl ve ne zaman başladığına ve bugününe değindi. Seben Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Özbağ, öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Başkan Özbağ konuşmasında, "Kıymetli kardeşlerim sizler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Günümüzde KYK’lar barınma ihtiyacını karşılayan kurumlardan ziyade devletimizin gençlere verdiği önemle eğitimi ön planda tutar hale gelmiştir. Biz belediyeciler imar ile uğraşırız. Kentin düzeni, yol, kanalizasyon, bina yapmak gibi ama bunlar artık sıradan işler oldu. Asil imar insanları, geleceğimiz olan gençleri yetiştirmek, eğitmektir. Bir tuğla daha koyabilmektir. Seben Belediyesi olarak son 10 yıldır ciddi bir çalışma sarfederek önceliğini eğitim kurumlarımıza yani öğrencilerimize veriyoruz. Yaptığımız her çalışmanın ardından daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Seben’den üniversite kazanan öğrencilere laptop, 6. sınıflara Çanakkale gezisi, okullara malzeme, eğitim araç ve gereçlerinin alımı, kütüphanelerin zenginleştirilmesi, okul 1. lerine  bisiklet hediyesi gibi örnekler verebilirim" diye konuştu. Nasıl belediye başkanı seçildiğine de değinen Özbağ, Seben Gölü’nün yapımı,  AİBÜ Seben İzzet Baysal Meslekyüksekokulu ve KYK Seben İzzet Baysal Öğrenci Yurdu’nun Seben’e kazandırılmasındaki aşamalardan bahsetti. Konuşmasının sonunda İzzet Baysal ve Ahmet Baysal’a Seben halkı adına şükranlarını sunan Özbağ, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada söz alan bir öğrenci, "Başkanım size çok ederiz, çünkü geldiğimiz ilk günden bu yana hep yanımızda oldunuz. Hiçbir isteğimizi geri çevirmediniz. Bizi hiç tanımadan düzenlemiş olduğunuz hoşgeldiniz yemeğinde numaranızı verip istediğimizde arayabileceğimizi söylediniz. Sağolun, varolun. Müsade ederseniz biz size ağabey diye hitap etmek istiyoruz" diye konuştu.

    Program sonunda Yurt Müdürü Ramazan Tandoğan tarafından Başkan Özbağ’a Bolu KYK öğrencileri tarafından ebru sanatı ile yapılan tablo hediye edildi. 

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediye, Başkanı, Süleyman, Özbağ

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