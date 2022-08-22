Süleyman Özsarı, Genel Müdür Yardımcısı oldu

Bolu Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ana bilim dalında öğretim üyesi olan Süleyman Özsarı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Süleyman Özsarı, Genel Müdür Yardımcısı oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığı’na Genel Müdürlük düzeyinde görevden almalar ve atamalar devam ediyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nde Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü ve daha sonrasında Bolu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve son olarak 5 Kasım 2020 tarihinden beri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Özsarı, 22 Ağustos tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

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