Süleyman Soylu: “Suriyeli seçmen sayısı 120 bin”

Haber: Süleyman Kurt

Tüm ülke 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için gün sayarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimlerde yaklaşık 120 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

211 BİN SURİYELİ T.C. VATANDAŞINDAN 120 BİNİ SEÇMEN

"Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 binin 60 bin küsuru erkek, 55 bin küsuru kadın.”

ELBETTE DÖNECEKLER AMA ŞU ANDA NEREYE DÖNEBİLİRLER?

Vatandaşlık alamamış sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunu dile getiren Bakan Soylu, “Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı bölgelere mi dönebilirler?" ifadelerini kullandıktan sonra Suriyeli sığınmacıların yüzde 70’inin ülkelerine dönmek istediklerini belirtti.