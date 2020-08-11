Sultan Reşad Camii’nin kıble tespitini yaptı

Haber: BMA

Yeniçağa ilçesinde yapılacak olan Sultan Reşad Camii için çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Recayi Çağlar, beraberindeki yetkililerle caminin yapılacağı bölgeye gitti. Başkan Çağlar caminin kıble tespitinin yapıldığını söyledi.

Cami çalışması ve belediye olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin konuşan Başkan Çağlar, “Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Reşad Camii ‘nin aplikasyonunu ve kıble tespitini yaptık. Başlıyoruz; Allah(cc) tamamlamayı ve kabul olunan ibadetler yapmayı, hayır yapanlarında hayrını kabul etsin. Tabi bu çalışmanın yanı sıra belediye olarak da vatandaşlarımızın talep ve görüşleri çerçevesinde ilçemizdeki sorunların çözümü noktasında salgına rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız ilçe halkımızın huzur ve mutluluğu, ilçemizi geliştirerek turizm ve ekonomik olarak canlandırmak. Bu anlamda durmaksızın çalışacağız” dedi.