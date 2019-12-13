Sultanlar Çıkış Peşinde

Haber: Volkan Yılmaz

Lige fırtına gibi başlayan ancak son 3 haftada aldığı sonuçlarla Bolulu sporseverleri üzen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin 10.haftasında ligin yenilgisiz lideri Kale 1957 Spor’a konuk olacak. Mücadele 15 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Çan Şehit H.İbrahim Eriç Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak son 3 haftada şanssız yenilgiler alan ekibimiz bu maçı yeni bir çıkış mücadelesi olarak görüyor ve kazanmak istiyor. Artık hata yapmak istemeyen Sultanlarda hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:

10.HAFTA

14 Aralık Cumartesi

16.00: Karşıyaka-Büyükçekmece Voleybol

15 Aralık Pazar

14.00: Çanakkale Belediye-Göztepe

14.00: Kale 1957 Spor-Bolu Belediyespor

16.00: Sarıyer Belediye-Edremit Belediye

16.30: Küçük Yalı Y.Spor-İzmir BŞB

18.30: M.Erdem Marmara Akademi-Anadolu Üniversitesi

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 14:13