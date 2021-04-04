Sultanlar, güle oynaya Play-off’a

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Haber: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini oynadığı üstün oyunla, farklı bir skorla 25-9 Bolunun Sultanları kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette bir ara geriye düşse de oyuna sonradan ağırlığını koyan ekibimiz, bu seti de aldığı sayılarla 25-20 önde kapattı ve setlerde durum 2-0 oldu. Bolunun Sultanları 3. sette baştan sona üstün götürdüğü maçta, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Kalecik Belediye’yi 25-17 mağlup etti ve parkeden set vermeden 3-0’lık sonuçla ayrılarak maçı galibiyetle kapattı. Sezonu oynadığı 20 maçta 18 galibiyet alarak zirvede tamamlayan Bolunun Sultanları Nisan ayında oynanacak olan play-off öncesi moralli bir şekilde sezonu tamamladı. Karşılaşmayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut birlikte izledi. Maç sonunda sezonu lider bitiren teknik heyet ve sporcularımızın sevinci gözlerden kaçmadı. Sezonun stresini ve galibiyeti oyun havaları eşliğinde kutlayan Sultanlar maç sonunda galibiyet pozu verdiler. Bolu Belediyespor Sultanlar ligine yükselmek için, ilk etapta Nisan ayı içinde Bursa’da play-off maçlarına katılacak. Finale kalırsa İzmit’te play-off finali oynayacak.

Salon: 17 Temmuz Spor Salonu

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Göknur, Fatma, Apııena Philomen, Yaren, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Kalecik Belediye: Candan, Lopez Gonzalez, Esra Nur, Ayşe, Merve, Ayça, Esra Şen, Suna, Bytsenko Oleksandra, Cansu, Ayçin, Selin, Merve, Alara

Antrenörler: Cengiz Akarçeşme, Batuhan Ünal Şimşek

Setler: 25-9, 25-20, 25-17

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 00:54