Sultanlar Kritik İki Maça Çıkacak

Haber: Volkan Yılmaz

Hazırlıklarını sürdüren Bolunun Sultanları bu hafta sonu sahasında ligin yine güçlü ekiplerinden Nevşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kayıpsız geçmek isteyen temsilcimiz Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı sonraki hafta ise en yakın takipçisi Sigorta Shop Kalecik Belediye ile karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup ünvanı ile rakiplerini daha iyi hazırlandığı ve mutlak mağlup etmek istediği Bolunun Sultanları bu iki maçı da kazanarak devreye 10'da 10 yaparak girmek istiyor.